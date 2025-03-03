Понад 21 тис. військових добровільно повернулись з СЗЧ з 29 листопада 2024 року

Правом добровільного повернення на службу після вчинення СЗЧ без покарання у період з 29 листопада 2024 року до 1 березня 2025 року скористались понад 21 тис. військовослужбовців. Про це у понеділок, 3 березня, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

У суботу, 1 березня, завершився період, протягом якого військові, які самовільно залишили місце служби, могли добровільно повернутися до війська та кримінальної відповідальності. Відомо, що з 29 листопада на службу повернулися майже 21 100 військовослужбовців.

«Вони могли прибути не лише до своєї частини, а й до територіальних підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку чи Нацполіції. Міністерство оборони також дозволило звернутися до однієї з 17 визначених військових частин або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії. Після прибуття до частини військовослужбовець мав подати рапорт про поновлення на службі, що запускало чіткий алгоритм подальших дій – від оформлення документів до відновлення виплат», – йдеться у повідомленні ДБР.

За даними ДБР, найбільше військових повернулися на службу до ЗСУ, а також до Національної гвардії та прикордонної служби. У ДБР зазначають, що після 1 березня 2025 року військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також повинні повернутися на службу, проте механізм їхньої легалізації в підрозділі вже буде іншим.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає послаблення відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) або дезертирство, якщо це відбулося вперше. Військовослужбовець має можливість повернутися як до своєї частини, так і до іншої. Для цього необхідний дозвіл командира. 29 листопада у ДБР уточнили, що це можна зробити до 1 січня 2024 року.

9 січня 2025 року Верховна Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ до 1 березня.