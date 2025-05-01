Винищувачі F-16 на звалищі авіабази в США

Виведені з експлуатації американські винищувачі F-16 США відправляють в Україну. Це дозволяє здійснювати обслуговування літаків, які Києву раніше передали європейські партнери. Про це 1 травня пише The War Zone.

Видання повідомляє, що нещодавно у соцмережах з’явилися фото, на яких видно, як щонайменше три частково розібрані F-16 вантажать на український транспортний літак Ан-124 «Руслан» в Аризоні. Літаки не мали крил, хвостів, двигунів та обтічників.

Spotted in Tucson, Arizona yesterday. Photos just sent to me by a follower.



“International Cargo Transporter” with Ukrainian flags.



Based out of Ukraine



Interesting. pic.twitter.com/0ski9pONmK — Laura Loomer (@LauraLoomer) April 26, 2025

While confirming the details of this, I found further pictures posted online by a local transportation company showing a third wrapped F-16 at Davis-Monthan and being loaded into the Antonov An-124. pic.twitter.com/xKCTAPxX03 — Keystone Intel (@KSOSINT) April 29, 2025

«Ці F-16 були виведені з регулярного використання в США і не придатні для польотів. Важливо, що вони не мають критично важливих компонентів, таких як двигун або радар, і не можуть бути відновлені для оперативного використання», – пояснив речник ВПС США у коментарі журналістам і підтвердив передачу Україні старих винищувачів для розбору на запчастини.

Згідно з даними трекерів для відстеження польотів, згаданий в дописах Ан-124 із реєстраційним номером UR-82027 приземлився в американському місті Тусон, штат Аризона, 25 квітня. Після завантаження розібраних F-16 наступного дня літак вилетів до Польщі. Там він приземлився в аеропорту Жешув-Ясьонка, який є головним логістичним центром для постачання Україні західної техніки.

The War Zone зазначає, що європейські партнери України обіцяли поставити Києву близько 85 винищувачів F-16. Найбільше літаків – 24 – погодили передати Україні Нідерланди. Ще 19 винищувачів мала передати Данія та 12 – Норвегія (ця ж країна надасть ще 10, які будуть використані для запчастин). Тоді як Бельгія заявила, що поставить 30 літаків. Варто зазначити, що принаймні частина цих літаків не відправляється в Україну, а використовується для підготовки українських пілотів, зокрема в Європейському навчальному центрі F-16 (EFTC) в Румунії.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 12 квітня у бою загинув 26-річний пілот F-16 Павло Іванов. За інформацією джерел в медіа, винищувач, ймовірно, збила російська ракета. Наразі обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія.

Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України 26-річному пілоту F-16 Павлу Іванову з орденом «Золота Зірка».