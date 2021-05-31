Місцевого підприємця підозрюють в організації схеми незаконного привласнення землі в Брюховичах

Двоє підприємців разом з державним реєстратором незаконно приватизували майже 2 га земель у лісі в Брюховичах. Організатори земельної афери кілька разів перепродали земельні ділянки, щоб приховати свою оборудку. Загальна сума збитків попередньо становить 20 млн грн. У понеділок, 31 травня, прес-служби СБУ та обласної прокуратури повідомили про викриття незаконного продажу землі в Брюховичах.

Як встановили правоохоронці, троє місцевих мешканців незаконно приватизували землі ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр», що у Брюховичах. Упродовж липня – серпня 2020 року один з місцевих підприємців розробив схему приватизації землі. Зокрема, разом з ще одним ФОПом та державним реєстратором він підробив пакет документів на землю та необхідні рішення Брюховицької селищної ради. Згодом шість земельних ділянок оформили на підставних осіб та кілька разів перепродали.

Зараз правоохоронці з’ясовують кінцевих власників земельних ділянок. Одну власницю землі вже встановили – це мешканка Львівщини. За попередньою оцінкою, ринкова вартість землі становить майже 20 млн грн.

Прокуратура та СБУ уже провели обушки у кабінетах та вдома у підозрюваних. У них вилучили документи, чорнові записи та електронні носії, які доводять їхню причетність до земельної афери.

Санкція статті, інкримінованої організаторові та жінці, на яку оформляли землю, передбачає позбавлення волі на 3-6 років, а держреєстраторові - позбавлення волі на 5-8 років.

Раніше обласна прокуратура повідомляла про схожий випадок на території «Львівського лісового селекційно-насіннєвого центру» в Брюховичах. Зокрема, повідомлялось про повернення через суд ділянки площею 0,15 га. За версією правоохоронців, цю та ще кілька земельних ділянок Брюховицька селищна рада незаконно передала у приватну власність. Усі ділянки загальною площею 0,7 га також кілька разів перепродавали.