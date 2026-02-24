На Львівщині з обласного бюджету виділили 1,4 млрд на утримання доріг

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації готується укласти угоду зі львівською будівельною компанією «Шляховик-Т» на суму 1,398 млрд грн. Підприємство без конкуренції стало переможцем тендеру на утримання доріг місцевого значення в області.

Наприкінці січня департамент дорожнього господарства оголосив про бюджетну закупівлю – тендер на поточний ремонт та підтримання благоустрою автомобільних доріг місцевого значення на Львівщині до кінця 2028 року. Очікувана вартість – 1,468 млрд грн, джерело фінансування – обласний бюджет.

За ці гроші переможець має утримувати автошляхи у належному стані – залатувати ями та вибоїни, оновлювати знаки та розмітку, фарбувати захисні огорожі, розчищати дорожнє полотно від снігу, робити гідроізоляцію, скошувати траву та чагарники на узбіччі, прибирати сміття тощо. Загалом до контракту додані майже 200 видів робіт, які за потреби може замовити департамент.

Згідно з технічним завданням, протяжність місцевих доріг, які обслуговуватиме переможець, становить 1800 км.

На тендер подався лише один учасник – ТзОВ «Шляховик-Т» із пропозицією 1,398 млрд грн. Після того, як компанія усунула недоліки в своїй тендерній пропозиції, департамент дорожнього господарства оприлюднив повідомлення про намір укласти з нею угоду.

Згідно з даними YouControl, ТзОВ «Шляховик-Т» було зареєстроване у 2019 році у Теребовлі на Тернопільщині, однак згодом фірму перереєстрували до Львова. Спершу власником був громадянин Вірменії був Сірак Мнацаканян, а нині нею володіє бродівський підприємець Микола Карпець.

З 2019 року «Шляховик-Т» отримала державних замовлень на 12,96 млрд грн, найбільше від департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА, пишуть «Наші гроші». Останній значний тендер – наприкінці січня компанія уклала угоду на 833,16 млн грн зі Службою відновлення на Львівщині на утримання великих доріг в області.

Як писали журналісти NGL.media, «Шляховик-Т» активно співпрацювало з компаніями «Нара» і «ШРБУ №88» (субпідрядники, надавачі техніки тощо). У 2020 році Антимонопольний комітет України оштрафував ці дві компанії за змову на торгах і наклав трирічну заборону на участь в тендерах.

Директором департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА з 2020 року є Орест Шуліковський.