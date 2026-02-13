ЛНМУ замовив капітальний ремонт одного з корпусів за 222 млн грн
На тендер подався лише один учасник
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького запланував відремонтувати теоретичний корпус, що розташований на вул. Шімзерів, за 222 млн грн. У тендері з пошуку будівельної компанії взяв участь лише один учасник, який раніше вже отримував підряди від навчального закладу.
Як йдеться на платформі Prozorro, ЛНМУ імені Данила Галицького оголосив тендер з капітального ремонту теоретичного корпусу на вул. Шімзерів, 3а. Зокрема, у документації йшлося про створення безбар’єрного простору у навчальній будівлі. Стартова вартість була вказана 222,38 млн грн.
13 лютого відбулося розкриття тендерних пропозицій. Як з’ясувалося, на торги подався лише один учасник – ПП «Будпрайм». Компанія зголосилася відремонтувати будівлю за 222,3 млн, тобто на 80 тис. грн дешевше від початкової вартості.
Згідно з умовами, якщо на тендер надійшла лише одна пропозиція з ціною меншою за стартову, то її мають визнати найбільш економічно вигідною. Згодом університет має п’ять днів на перевірку поданих компанією документів. У разі позитивного висновку, ПП «Будпрайм» буде оголошено переможцем.
Будівельна компанія, що виграє тендер, має виконати комплекс демонтажних та ремонтних робіт. Зокрема, розібрати стару підлогу, двері, підвісну стелю, каналізацію, вікна тощо в корпусі, а також демонтувати сходи перед головним входом до будівлі, зняти старі асфальт та плитку на прилеглій території. Опісля – зробити ремонти всередині та навколо будівлі, встановити нові металопластикові вікна, двері пожежну сигналізацію, прокласти нові водопровід та каналізацію, облаштувати пандус на вході, підйомники для маломобільних людей в середині тощо. Термін – до кінця поточного року.
ПП «Будпрайм» було зареєстроване у Львові 2007 року, йдеться на порталі YouConrtol. Статутний капітал компанії становить 500 тис. грн. Її основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель. Директором та власником компанії є Михайло Рущишин. Чистий прибуток, згідно з даними фінансової звітності, у 2024 році становив 5 млн грн, кількість працівників – 36.
ПП «Будпрайм» не вперше бере участь у тендерах медичного університету та інших комунальнизх та державних закладів. Так, торік компанія за 18,3 млн грн реконструювала університетський тир під приміщення для фізкультурно- спортивну реабілітацію ветеранів війни та поранених військовослужбовців, а також ремонтувала окремі кабінети в самому ЛНМУ та в університетській лікарні.
Компанія також побудувала школу в селі Либохора на Львівщині, облаштовувала протирадіаційне укриття у лікарні швидкої допомоги Першого ТМО Львова, співпрацювала з ПрАТ «Львівобленерго» і ЛМКП «Львівтеплоенерго», низкою сільських рад та комунальних закладів Львівщини.