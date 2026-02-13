До кінця 2026 року теоретичний корпус ЛНМУ планують реконструювати

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького запланував відремонтувати теоретичний корпус, що розташований на вул. Шімзерів, за 222 млн грн. У тендері з пошуку будівельної компанії взяв участь лише один учасник, який раніше вже отримував підряди від навчального закладу.

Як йдеться на платформі Prozorro, ЛНМУ імені Данила Галицького оголосив тендер з капітального ремонту теоретичного корпусу на вул. Шімзерів, 3а. Зокрема, у документації йшлося про створення безбар’єрного простору у навчальній будівлі. Стартова вартість була вказана 222,38 млн грн.

13 лютого відбулося розкриття тендерних пропозицій. Як з’ясувалося, на торги подався лише один учасник – ПП «Будпрайм». Компанія зголосилася відремонтувати будівлю за 222,3 млн, тобто на 80 тис. грн дешевше від початкової вартості.

Згідно з умовами, якщо на тендер надійшла лише одна пропозиція з ціною меншою за стартову, то її мають визнати найбільш економічно вигідною. Згодом університет має п’ять днів на перевірку поданих компанією документів. У разі позитивного висновку, ПП «Будпрайм» буде оголошено переможцем.

Будівельна компанія, що виграє тендер, має виконати комплекс демонтажних та ремонтних робіт. Зокрема, розібрати стару підлогу, двері, підвісну стелю, каналізацію, вікна тощо в корпусі, а також демонтувати сходи перед головним входом до будівлі, зняти старі асфальт та плитку на прилеглій території. Опісля – зробити ремонти всередині та навколо будівлі, встановити нові металопластикові вікна, двері пожежну сигналізацію, прокласти нові водопровід та каналізацію, облаштувати пандус на вході, підйомники для маломобільних людей в середині тощо. Термін – до кінця поточного року.

ПП «Будпрайм» було зареєстроване у Львові 2007 року, йдеться на порталі YouConrtol. Статутний капітал компанії становить 500 тис. грн. Її основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель. Директором та власником компанії є Михайло Рущишин. Чистий прибуток, згідно з даними фінансової звітності, у 2024 році становив 5 млн грн, кількість працівників – 36.

ПП «Будпрайм» не вперше бере участь у тендерах медичного університету та інших комунальнизх та державних закладів. Так, торік компанія за 18,3 млн грн реконструювала університетський тир під приміщення для фізкультурно- спортивну реабілітацію ветеранів війни та поранених військовослужбовців, а також ремонтувала окремі кабінети в самому ЛНМУ та в університетській лікарні.

Компанія також побудувала школу в селі Либохора на Львівщині, облаштовувала протирадіаційне укриття у лікарні швидкої допомоги Першого ТМО Львова, співпрацювала з ПрАТ «Львівобленерго» і ЛМКП «Львівтеплоенерго», низкою сільських рад та комунальних закладів Львівщини.