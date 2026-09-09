Психотропи продавали черех телеграм

Тернопільські працівники СБУ спільно з поліцейськими ліквідували масштабний канал збуту наркотиків через інтернет, який діяв на території двох областей. На Тернопільщині наркоторговці виготовляли психотропи, а збували їх також і на території Дніпропетровської області. Про це повідомили в управлінні СБУ в Тернопільській області. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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У злочинній групі діяло п’ятеро учасників віком від 19 до 24 років. Двоє тернополян виготовляли наркотики та приймали замовлення через інтернет-магазин у месенджері, інші – збували його через «закладки» та поштові відправлення. У поліції Тернопільської області також повідомили, що друга мережа діяла на території Дніпропетровської області. До її діяльності була залучена 19-річна місцева мешканка, яка також займалася фасуванням та збутом заборонених речовин, зокрема через поштові відправлення.

Під час слідства поліцейські спільно зі співробітниками СБУ задокументували численні факти збуту психотропної речовини Alpha-PVP.

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Спецпризначенці підрозділу «Альфа» СБУ провели обшуки на території Тернопільської, Одеської та Дніпропетровської областей. Правоохоронці обшукали помешкання та автомобілі. Вилучили мобільні телефони, банківські картки, комп’ютери та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

П’ятьом учасникам повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Двом із них також додатково інкримінують ч. 2 ст. 311 КК України (незаконне придбання, зберігання та пересилання прекурсорів у великих розмірах з метою збуту).

За вчинене підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконного збуту психотропних речовин.