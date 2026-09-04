Монастириський районний суд присудив фармацевтці з Тернопільщини штраф у розмірі 1700 грн за посів снодійного маку. Жінка у суд не з’явилася, однак подала заяву через захисника, що повністю визнає свою провину. Про це йдеться у вироку суду від 21 серпня.

Правоохоронці встановили, що у травні жителька Монастириської громади посіяла мак на городі своєї матері. Загалом на ділянці виросло 358 рослин. Фармацевтка усвідомлювала, що не має ліцензії на вирощування наркотичної рослини та знала, що це протизаконно. Однак обвинувачена все одно доглядала за насадженнями, регулярно обкошувала територію, прополювала та обприскувала мак від бур’янів.

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На суд жінка не прийшла, однак подала заяву через захисника, що визнає себе винною та щиро розкаюється у скоєному. Обвинувальний акт суддя розглянув у спрощеному вигляді.

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Суд визнав жительку Монастириської громади винною у вирощуванні снодійного маку. Їй призначили штраф в розмірі 1700 грн. Також обвинувачена має заплатити понад 2 тис. грн на судові витрати. Усі конфісковані рослини маку мають знищити. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.