У Тіктоці Анастасія Кускевич заявила, що до Львова не повернеться

Анастасія Кускевич, яка переїхала з Нікополя до Львова, знімала відео, де принижувала мешканців заходу і закликала Росію знищити кожен дім «западенців», втекла з міста. Про це стало відомо із соцмереж, у неділю, 26 жовтня. У середу, 29 жовтня у поліції повідомили, що розпочали кримінальне провадження щодо жінки. В пʼятницю, 31 жовтня з її соцмереж стало зрозуміло, що Анастасія Кускевич втекла зі Львова.

24-річна Анастасія Кускевич потрапила у скандал через заклики у ТікТок знищити Львів. Жінка народила в Росії, спершу проживала у Нікополі, а у 2024 році переїхала до Львова. Поліція заявила, що розпочала кримінальне провадження після її відео.

У пʼятницю, 31 жовтня Анастасія Кускевич, опублікувала нові дописи, з яких стало зрозуміло, що жінка втекла з міста. 31 жовтня в ТікТок вона прикріпила текст, де написала «Вигнали из Львова, хорошо, нога моя туда больше не ступит».

Через кілька годин Анастасія Кускевич прикріпила фото купленого хрестика з біркою, де зазначено «Православне срібло. Церкована майстерня. м. Харків», та фото свічок у храмі, що наштовхує на думку про її перебування у Харкові.

В наступному відео вона написала «дети меня ждали». А потім зʼявилося відео, де в геолокації Анастасія Кускевич зазначила місто Дніпро, проте за кілька хвилин це відео видалила.

Опісля Анастасія Кускевич опублікувала відео, де українською мовою розказує, яку книжку купила, та зазначає «нічого іншого знімати я ніколи вже не буду». На відео видно столик, який схожий на столики у потягах «Укрзалізниці», а на фоні чути шум від потяга, що теж дає розуміння про переїзд жінки.

Нагадаємо, що Анастасія Кускевич закликала росію знищити кожен дім у Львові. Раніше Шевченківський суд Львова вже оштрафував дівчину за продаж порнографії в телеграмі.