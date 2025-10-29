Дівчина заявляла, що ненавидить весь захід

Поліція Львівщини розпочала кримінальне проводження щодо Анастасії Кускевич, блогерки з Нікополя, яка переїхала до Львова і закликала Росію знищити захід. Про це повідомили у поліції, у середу, 29 жовтня.

24-річна Анастасія Кускевич уродженка російського Норильська, яка має українське громадянство, та попри це має російський паспорт, переїхала з Нікополя до Львова. У своїх соцмережах неодноразово заявляла, що ненавидить Львів та закликала Росію знищувати захід: «Да будет день! Да будут ракеты! Да прилетит в дом каждого западенца».

Дівчина живе у Львові, але попри це активно заявляла, що зневажає усіх львівʼян: «Запад страшнее фашистов, страшнее русских, я всю жизнь буду, где бы я ни была, говорить, что хуже Запада нет ничего».

У середу, 29 жовтня поліція Львівської області повідомила, що розпочала кримнальне провадження щодо Анастасії Кускевич за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що раніше Шевченківський суд Львова вже оштрафував дівчину за продаж порнографії в телеграмі. Вона позиціонує себе фудблогеркою та веде соцмережі російською мовою.