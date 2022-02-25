Європа відмовляється від відключення Росії від SWIFT, оскільки це може призвести до розриву контрактів на постачання газу. Про це пише агенція Bloomberg.

Журалісти пояснюють, що Європа використовує SWIFT для надсилання платежів за російський природний газ, необхідний для опалення своїх будинків і електростанцій.

Це означає, що заборона SWIFT по суті може призвести до розриву газових контрактів і може загрожувати поставкам у розпал зимового опалювального періоду.

Ще один фактор, який стоїть на перепоні відключення Росії від SWIFT – побоювання окремих європейських країн, що Росія може захотіти перейти на китайську систему фінансових переказів.

Австрійский канцлер Карл Нехаммер раніше переконував журналістів, що «призупинення SWIFT завдасть Росії менше шкоди, ніж Європейському Союзу».

Нагадаємо, попередньо ЄС відмовився відключати Росію від SWIFT. Президент США Джо Байден каже, що варіант відключення SWIFT все ще можливий, оскільки Велика Британія та деякі інші країни Європи, наприклад, Польща та Литва, наполегливо домагаються цього.

SWIFT – це фактично месенджер, у якому фінансисти всього світу обмінюються платіжними дорученнями, підтвердженнями угод та іншою фінансовою документацією, пишеBBC.

Це не платіжна система, але головний і єдиний універсальний канал передавання розпоряджень про переказ грошей та інших цінностей між 11 тис. фінансових та нефінансових організацій практично у всіх країнах планети.

Оскільки усі три дата-центри SWIFT розташовані за межами Росії (у США, Нідерландах і Швейцарії), всі повідомлення російських банків йдуть за кордон.

Тому відключення від SWIFT фактично повернене банки РФ у кам'яну добу, спровокує подорожчання й різке уповільнення фінансових потоків і завдасть бізнесу серйозного удару.

Друга проблема – репутаційна. Санкції, що змушували SWIFT відключати банки, запроваджували до цього часу лише проти Ірану й Північної Кореї.

Проте варто наголосити, що SWIFT – це незалежний приватний кооператив, який базується під Брюсселем. Він непідвладний США і дуже різко чинить опір тому, щоб його використовували як інструмент санкцій. Єдиний спосіб змусити його відключити банк – це рішення Європейського парламенту, затверджене владою Бельгії.