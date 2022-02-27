Участь у Генасамблеї візьмуть усі члени ООН

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив у Twitter, що Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН.

«У світлі російського вето в РБ ООН я звернувся з проханням до членів Ради прийняти необхідне рішення про скликання екстреної спеціальної сесії Генасамблеї ООН відповідно до резолюції 377A(V). Оскільки Росія не дозволила Раді діяти відповідно до вимог підтримки міжнародного миру та безпеки», – пояснив Сергій Кислиця.

Щоб скликати таку спецсесію, потрібні 9 голосів із 15-ти у Радбезі ООН. Голосування відбувається без права вето, отже, Росія не зможе зашкодити цьому, пише Голос Америки з посиланням на українських дипломатів. Голосування має відбутись у неділю, 27 лютого.

P.S. Рішення підтримали 11 з 15 країн-членів. Проти висловилася Росія, Китай, ОАЕ та Індія утрималися. Про це повідомив власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку. Засідання Генасамблеї має розпочати роботу в понеділок, 28 лютого, о 17:00 за Києвом.