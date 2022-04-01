Внаслідок події у автомобіля розбилось бічне скло

У Тернополі у районі житлового масиву «Східний» невідомі вистретили у автомобіль таксі. Бічне вікно автомобіля внаслідок цього розбилось, втім, пасажир і водій не постраждали. Поліція з'ясовує деталі інциденту.

Інформацію про обстріл повідомили у соцмережах. У коментарі ZAXID.NET речник прес-службі поліції Тернопільщини Сергій Крета підтвердив, що подія трапилась близько 11:00 у п'ятницю, 1 квітня.

«Пасажир почув, що у вікно щось стукнуло і тоді розбилось бічне вікно. Зараз з'ясовуємо всі обставини, вилучаємо відео з камер спостереження. Проводимо всі необхідні слідчі дії, що встановити, це був спланований чи випадковий постріл. Буде проведена також балістична експертиза, щоб з'ясувати, чи це взагалі був постріл зі зброї», – зазначив Сергій Крета.

Внаслідок події постраждалих немає. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція частини першої цієї статті передбачає максимально обмеження волі до п'яти років.