У Чернівцях триває поліцейська спецоперація із затримання стрілка

У Чернівцях другу добу шукають чоловіка, який застрелив 22-річну патрульну поліцейську Таїсію Татарин та поранив її напарника Олександра Гуцала. Поліцейські приїхали на виклик про розбещення дітей поблизу школи №27 у Чернівцях, зловмисник виявився озброєним та вистрілив патрульній у голову. Наразі у місті триває поліцейська спецоперація із затримання стрілка, деталей правоохоронці поки не розголошують. Також у Чернівцях для безпеки посилили патрулювання навчальних закладів і прилеглий для них територій.

Як у коментарі ZAXID.NET повідомила речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева, наразі тривають невідкладні слідчі дії у рамках розслідування. «Правоохоронці кваліфікували інцидент за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). У рамках розслідування здійснюється комплекс спеціальних заходів, призначено експретизи. Наразі деталей розголошувати не можемо», – зазначила Кароліна Маришева.

Також вона додала, що поліція посилила патрулювання усіх навчальних закладів у Чернівцях і прилеглих територій задля безпеки містян, зокрема, школярів.

Нагадаємо, невідомий застрелив 22-річну молодшу лейтенантку поліції Таїсію Татарин ввечері понеділка, 3 жовтня. Інцидент стався біля закинутого басейну школи №27 на вулиці Воробкевича на околиці міста. Патрульні приїхали туди на виклик про розбещення дітей. Зловмисник виявився озброєним: чоловік раптово вистрілив у голову поліцейській та поранив її напарника. Потерпілий наразі перебуває у лікарні. Після інциденту в Чернівцях правоохоронці розпочали масштабну спецоперацію для затримання стрілка, вона триває й досі.