На вул. Тершаківців розташований «Євроготель» з панорамним рестораном

У ресторані «Євроготелю» у центрі Львова виник конфлікт між двома компаніями, під час якого один з відвідувачів влаштував стрілянину. Як повідомили у Нацполіції Львівщини, унаслідок інциденту ніхто не постраждав, а стрільця затримали.

Випадок трапився вночі 4 грудня. Близько 04:00 до поліції надійшло повідомлення, що в одному з готелів по вул. Тершаківців чоловік погрожує людям зброєю. На цій вулиці розташований «Євроготель» з панорамним рестораном.

Поліція повідомляє, що саме у ресторані трапився конфлікт між двома компаніями, під час якого 24-річний мешканець Дніпра вистрілив із пістолета. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, а чоловіка затримала поліція.

24-річного мешканця Дніпра затримала поліція

З місця події вилучено пристрій для відстрілу гумових куль «Форт-12Р» та набої до нього, а також розкладний ніж. Все вилучене скеровано на експертизу

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.