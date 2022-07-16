Львівські патрульні вгамовували п’яного чоловіка через те, що він влаштував скандал своїй сусідці. Він погрожував жінці, трощив скляні пляшки об фасад будинку і закидував їх у квартиру сусідки через розбите вікно.

Інцидент трапився 15 липня близько 23:00 на вулиці Христофора Колумба. Патрульні застали хулігана у дворі будинку.

«35-річний нетверезий львів’янин зробив погром в помешканні сусідки, адже думав, що вона не закрила ворота і його собака втекла. Як з’ясувалося згодом, чоловік сам закрив собаку в гаражі», – пояснили у патрульній поліції Львова.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин та надання правової кваліфікації цього інциденту.