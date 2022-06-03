Наразі невідомо, чи жінка була під дією алкоголю чи наркотиків

Ввечері 2 червня львівські патрульні затримали жінку, яка дебоширила у центрі міста і пошкодила чотири автомобілі Volkswagen, Citroёn, Subaru та Skoda. Її доставили в лікарню.

Виклик надійшов близько 22:00 на площу Ринок. Очевидець повідомив поліцейським, що невідома жінка поводиться неадекватно, кидається на людей та на своєму шляху пошкодила вже декілька машин.

Патрульні розшукали жінку на біля церкви на площі Соборній.

«49-річна львів’янка на зауваження не реагувала та продовжувала галасувати. Патрульні встановили очевидців події, які бачили, як львів’янка била транспортні засоби руками та ногами. Знайшли власника однієї із пошкоджених автівок», – повідомили у патрульній поліції Львова.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та швидку допомогу. Поліцейські супроводили жінку до спеціалізованого медичного закладу.