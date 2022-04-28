Поліція Тернополя шукає жінку, яка у центрі міста побила 26-річну водійку. Зі слів потерпілої, нападниці не сподобалось, що жінка припаркувала свій автомобіль у чужому дворі багатоквартирного будинку. Вона декілька разів вдарила водійку в голову та обличчя. За нанесення легких тілесних ушкоджень їй загрожують виправні роботи.

Про інцидент прес-служба поліції Тернопільщини повідомила у четвер, 28 квітня. До правоохоронців звернулась 26-річна жінка з повідомленням про те, що невідома жінка нанесла їй тілесні ушкодження.

«Зі слів потерпілої, вона ненадовго залишила автівку в одному із дворів багатоповерхівки в центрі міста. Коли виїжджала, по вікнах її машини почала стукати невідома жінка і кричати, що вона припаркувалася на чужій території. Відтак незнайомка накинулася на тернополянку та завдала їй удари в обличчя та голову. Потерпілій видано направлення на проходження судово-медичної експертизи», – йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські опитують очевидців події та встановлюють особу нападниці. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає штраф, або виправні роботи до року.