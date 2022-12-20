Двом найбльш активним учасникам бійки загрожує ув'язнення на 7 років

Внаслідок бійки між двома родинами у селі Великі Лучки під Мукачевом до лікарні потрапили четверо людей. Двох учасників інциденту поліція арештувала, за хуліганство їм загрожує до семи років ув’язнення. Загальна кількість учасників інциденту наразі невідома, у поліції ZAXID.NET уточнили, що причиною бійки між сім'ями став побутовий конфлікт.

Як інформує прес-служба поліції Закарпатської області, інцидент стався у понеділок, 19 грудня, на вулиці Набережній у селі Великі Лучки біля Мукачева. Виклик про бійку між двома місцевими родинами правоохоронці отримали близько 15:45.

«З’ясувалося, що між двома родинами виникла сварка. Не дійшовши порозуміння, двоє чоловіків почали бійку, яка зрештою призвела до травмування кількох осіб – четверо людей наразі перебувають у лікарні. Для нанесення тілесних ушкоджень зловмисники використовували різні підручні предмети, які наразі вилучено як речові докази», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції Закарпаття уточнили, що двох найбільш активних учасників бійки правоохоронці затримали, обом фігурантам по 37 років. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Чоловіки перебувають у СІЗО, обом загрожує до семи років позбавлення волі.