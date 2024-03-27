Біля будинку в.о. голови Костопільської міської ради підірвали гранату Ф1

У середу, 27 березня, біля будинку в.о. голови Костопільської міської ради Давида Дідуха пролунав вибух. На місці події поліцейські виявили уламки розірваної гранати, що пошкодила ворота та службовий автомобіль марки Škoda Fabia. Зловмисників наразі розшукують. Про це повідомили в поліції Рівненщини.

Так, за інформацією правоохоронців, близько 4:00 їм надійшов виклик від 35-річного чоловіка, який повідомив, що чув біля свого будинку вибух. Заявником виявився очільник Костопільської міської ради Давид Дідух.

«Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, який стався о 3:00, пошкоджені ворота приватного будинку та службовий автомобіль Škoda Fabia, який був припаркований на вулиці за парканом. Під час обстеження території вибухотехніки виявили уламки від розірваного боєприпасу. Попередньо, це була граната Ф1», – йдеться у повідомленні.

Крім того, під колесом легковика поліцейські виявили ще одну аналогічну гранату із запалом: фахівці привели її у безпечний стан.

У прес-службі поліції Рівненщини уточнили ZAXID.NET, що потерпілий зловмисників не бачив, але підозрює, що організація вибуху пов’язана з його роботою. Отримати коментар самого Давида Дідуха на момент публікації новини ZAXID.NET не вдалося.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 352 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, вчинене шляхом вибуху) та за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Причетних до злочину наразі розшукують. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.