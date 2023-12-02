Фільм «Прислуга» (2011) є екранізацією роману Кетрін Стокетт, де Мінні Джексон вважає, що смажена курка сама по собі змушує вас краще ставитися до життя. Як і шоколадний торт. Звичайно, секретний інгредієнт-помсту туди додавати ми не будемо.



Інгредієнти:

Крем

вода ½ скл.

какао-порошок 5 ст. л.

кукурудзяне борошно 3 ст. л.

згущене молоко 400 г

яєчні жовтки 2 шт

масло 1 ст.л.

ванілін

Коржі

борошно 200 г

дрібка солі

масло 100 г

цукор 50 г

яйце 1 шт. (злегка збити)

молоко 1 ст. л.

збиті вершки, за бажанням для декору

Погляду глядачів постане кулінарне достаток – смажені курчата, квасоля, пироги та багато іншого (кадр з фільму)



Просіяти в каструлю середніх розмірів какао та кукурудзяне борошно. Додати воду й збивати до отримання однорідної маси. Влити згущене молоко та яєчні жовтки. Довести до кипіння, але не кип'ятити, перемішувати протягом п'яти хвилин до загустіння. Зменшити вогонь, додати масло та ваніль, добре перемішати. Зняти з вогню й дати охолонути. Якщо є грудки, процідите до того, як намащувати на торт.



Розігріти духовку до 200° С. Збити масло й цукор до утворення повітряної маси. Поступово додати збите яйце, перемішувати до отримання однорідної маси. Додайте борошно та сіль, сформувати кулю.

Загорнути у плівку та поставити в холодильник на 15-30 хвилин. Змастити роз’ємну форму маслом, посипати злегка борошном. Рівномірно розподілити охолоджене тісто.

Накрити тісто у формі плівкою й поставити в морозилку на 15 хвилин. Постелити пергамент на деко, поставити на неї форму. Випікати 15 хвилин. Витягнути, змастити молоком. Поставити ще раз в духовку на 5-10 хвилин до утворення коричневого кольору. Охолодити та змастити кремом.

Поставити до холодильника на годину. Викласти на верх збиті вершки і подавати.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»