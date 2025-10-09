Щоб уникнути цього, можна використати кілька простих способів загущення начинки

Навіть якщо начинка дуже смачна, вона може зіпсувати всю випічку, якщо витікає під час готування. Щоб уникнути цього, можна використати кілька простих способів загущення начинки. УНІАН розповідає, як зробити так, щоб начинка не витікала.

Як загустити начинку для пиріжків?

Одним із простих варіантів є желе. Достатньо додати до склянки варення 1 столову ложку порошку желе та перемішати. Окрім желе, в такій же пропорції можна додати борошно, панірувальні сухарі, вівсяні пластівці або мелене печиво – вони вберуть зайву вологу.

Якщо у вас є трохи більше часу, можна проварити варення з додаванням манної крупи. Пропорції варіюються від 1 чайної ложки до 1 столової, залежно від густоти.

Також ви можете збити в міцну піну яєчні білки, а потім вмішати в варення. Проте таку масу не можна зберігати, тільки використовувати одразу.

Але найпростішим варіантом буде використання кукурудзяного крохмалю. Він здатний перетворити рідку начинку в желеподібну масу. До того ж крохмаль не впливає на смак ягід та варення. Щоб загустити таким чином варення, його потрібно проварити з крохмалем. На склянку варення треба додати 1-2 чайні ложки. Також крохмалем можна присипати тісто перед тим, як викласти на нього ягоди, а потім ще посипати зверху. Крохмаль загустить сік, який будуть виділяти ягоди.