Це відбувається через нерівномірний розподіл мікрохвиль у камері мікрохвильовки

Нерівномірне нагрівання страви в мікрохвильовці – поширена проблема: тарілка може бути гарячою, а всередині їжа залишатиметься холодною. Це відбувається через нерівномірний розподіл мікрохвиль у камері приладу. Prostoway розповідає, як виправити цю ситуацію та отримати гарячу страву.

Де поставити тарілку, щоб їжа нагрілась рівномірно?

Замість звичного центру обертової платформи, розташуйте тарілку ближче до краю. Цей простий рух кардинально змінить фізику процесу нагрівання. У такому положенні тарілка під час обертання перетинає зони з різною інтенсивністю випромінювання, завдяки чому хвилі потраплятимуть на їжу під різними кутами.

Це сприятиме глибшому та рівномірнішому прогріванню стави – від країв до самого центру. Таким чином не лише тарілка буде гарячою, а й ваша їжа.