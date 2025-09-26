Це простий та швидкий спосіб приготування, який нічим не гірший за звичайні варіанти

Печену картоплю можна приготувати, не використовуючи духовку чи плиту. Для цього вам знадобиться мікрохвильова піч. Це простий та швидкий спосіб приготування, який нічим не гірший за звичайні варіанти. Express розповідає, як приготувати картоплю в мундирі за допомогою мікрохвильовки.

Як приготувати картоплю в мундирі в мікрохвильовій печі?

Спочатку оберіть картоплю та проколіть шкірку 5-6 разів виделкою, потім покладіть її на тарілку, придатну для використання в мікрохвильовій печі. Готувати потрібно на повній потужності протягом 3 хвилин, якщо ви використовуєте мікрохвильовку потужністю 1000 Вт, або протягом 3,5 хвилин, якщо використовуєте модель потужністю 800 Вт. Після цього потрібно перевернути картоплю та повернути в мікрохвильовку на 3 хвилини (1000 Вт) або 3 хвилини та 40 секунд (800 Вт), або доки вона не стане достатньо м’якою, щоб можна було спокійно проткнути її ножем.

Якщо картопля все ще трохи тверда, нагрівайте її ще 1-2 хвилини, але уникайте пересмажування, оскільки це може зробити текстуру гумовою. Після цього залиште її на 3-4 хвилин та підготуйте начинку. Вкладіть обрану начинку в картоплю та посипте зверху сиром.