Велике значення має те, як ви готуєте картоплю

Картопля – це не лише смачний, а й поживний овоч, який містить клітковину, вітамін С та калій. Однак ці корисні речовини можуть зникнути майже повністю, якщо неправильно її приготувати. Medonet zywienie розповідає, як не втратити вітаміни в картоплі.

Велике значення має те, як ви готуєте картоплю. Спосіб обробки впливає на те, скільки в ній залишиться корисних елементів. Ева Трусевич, клінічна дієтологиня та експертка кампанії «Ziemniaki czy kartofle?», розповідає, як правильно готувати картоплю.

Вона вважає, що варіння – найгірший варіант приготування картоплі. Давно відомо, що зварена у воді картопля втрачає багато вітаміну С та фенолів, адже ці сполуки легко розчиняються та окиснюються. Варіння у великій кількості води вимиває ці елементи більше, ніж приготування на пару або запікання.

«Кілька досліджень порівнювали різні методи приготування картоплі, розглядаючи їх вплив на вітамін С, антоціани, феноли та антиоксидантну активність. Найбільші втрати були зафіксовані при варінні у воді, незалежно від сорту. Наприклад: втрати вітаміну С при приготуванні в мікрохвильовій печі на 36 відсотків нижчі, ніж у воді (69 мг вітаміну С/100 г проти 44 мг/100 г), тоді як приготування на грилі дозволяє зберегти на 65 відсотків більше поліфенолів, ніж варіння у воді (350 мг поліфенолів/100 г проти 210 мг/100 г). Кількість фенольних сполук (антиоксидантів) для фіолетового сорту картоплі на 65% вища в печеній картоплі, ніж у вареній картоплі (230 мг/100 г проти 140 мг/100 г). Тому варто уникати тривалого варіння картоплі у великій кількості води, особливо коли вона нарізана дрібними шматочками – чим більша площа контакту з водою і чим вища температура, тим більші втрати цінних інгредієнтів», – сказала Ева Трусевич.