Існує лайфхак, який допоможе вам отримати золотистий та хрусткий бекон

Якщо ви регулярно готуєте бекон, результат може вас іноді розчарувати. Проте не варто засмучуватися, адже існує лайфхак, який допоможе вам отримати золотистий та хрусткий бекон. ТСН розповідає, як приготувати хрусткий бекон.

Блогери Jeff&Lauren поділилися незвичайним способом, який миттєво став популярним. Отже, перед смаженням бекон потрібно злегка присипати тонким шаром борошна. Борошно поглинатиме зайву вологу з поверхні м’яса та допоможе жиру рівномірніше розтоплюватися. І в результаті ви отримаєте бекон із хрумкою, майже карамелізованою текстурою.

Як це зробити: