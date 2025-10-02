Оцет не тільки сприяє об’єму, але й надає особливого присмаку

Щоб зробити домашню випічку більш ніжною та ароматною, не завжди потрібні складні кулінарні хитрощі. Ukr.Media розповідає, який інгредієнт варто додати у вашу випічку.

Чому варто додавати оцет у тісто?

Оцет позитивно впливає на дріжджове тісто, адже допомагає зміцнити глютенову структуру. Завдяки цьому випічка довше зберігатиме свіжість та вологість. Окрім цього оцет важливий у піднятті дріжджового тіста. Це особливо актуально, якщо вам необхідно, щоб випічка вийшла пишною.

Оцет не тільки сприяє об’єму, але й надає особливого присмаку. Додавання оцту до тіста для хліба надає легку кислинку. А у випадку з чебуреками оцет посилює колір та аромат.