Насправді ківі саме той фрукт, який потрібно їсти зі шкіркою

Виявляється, багато хто помилково вважає, що ківі треба обов’язково очищати від шкірки перед вживанням. News 24 розповідає, як все ж таки потрібно їсти ківі.

Насправді ківі – саме той фрукт, який потрібно їсти зі шкіркою. У ній є 30% клітковини, яка корисна для вашого організму. Але часто людей відлякує те, що шкірка пухнаста. Але ж персик теж має подібний «пушок»? Якщо ківі добре промити, то ніяких проблем зі смаком не буде.

Оскільки шкірка ківі багата як на водорозчинні, так і на жиророзчинні антиоксиданти, вона забезпечує потужний антиоксидантний захист для всього організму.