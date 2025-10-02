Ви все життя робили це неправильно: як треба їсти ківі
Насправді ківі саме той фрукт, який потрібно їсти зі шкіркою
Виявляється, багато хто помилково вважає, що ківі треба обов’язково очищати від шкірки перед вживанням. News 24 розповідає, як все ж таки потрібно їсти ківі.
Насправді ківі – саме той фрукт, який потрібно їсти зі шкіркою. У ній є 30% клітковини, яка корисна для вашого організму. Але часто людей відлякує те, що шкірка пухнаста. Але ж персик теж має подібний «пушок»? Якщо ківі добре промити, то ніяких проблем зі смаком не буде.
Оскільки шкірка ківі багата як на водорозчинні, так і на жиророзчинні антиоксиданти, вона забезпечує потужний антиоксидантний захист для всього організму.
