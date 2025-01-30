Достатньо врахувати кілька простих нюансів, і ви завжди будете обирати тверді, хрусткі й ароматні яблука

При купівлі яблук більшість людей орієнтується на їхній зовнішній вигляд – і це правильний підхід. Однак не всі знають, на що ж саме варто звертати увагу. Ukr.Media. розповідає, як визначити найсмачніші яблука, не куштуючи їх.

Достатньо врахувати кілька простих нюансів, і ви завжди будете обирати тверді, хрусткі й ароматні яблука.

Чотири основні фактори при виборі яблук

Шкірка

Обов’язково зверніть увагу на шкірку яблук. Не варто обирати гладкі та блискучі фрукти. У яблуках, які мають шорстку шкірку, міститься велика кількість цукру. Тому вони набагато солодші, ніж ідеально гладкі плоди.

Колір

Багато покупців надають перевагу яблукам з яскравим однорідним кольором. Але такий підхід не можна назвати вірним. Річ у тім, що фрукти, які мають лінії на шкірці, значно смачніші. Чим більше таких смужок на яблуках, тим вищий вміст цукру в них.

Форма

Чи знали ви, що є жіночі та чоловічі яблука? Такий поділ базується на особливості форми плода. Тобто якщо нижня частина фрукта кругла, то його називають жіночим. У складі такого яблука може бути до 15% цукру, що є найвищим показником для цього плоду. А якщо ж фрукт має плаский низ, то його називають чоловічим. Плід з такою формою менше смачний, ніж жіночий.

Плодоніжка

Також під час покупки варто звернути увагу і на плодоніжку. Її вигляд розповість вам багато про що. Наприклад, якщо «хвостик» зеленого кольору, можете сміливо брати такий фрукт, знаючи, що він свіжий. Адже це означає, що яблуко зірвали з дерева нещодавно. Коли ж ви бачите коричневу плодоніжку, яка легко ламається, краще не купувати таке яблуко. Тому що така плодоніжка вказує на довге зберігання фрукта в холоді. А це неодмінно позначається на смаку. Ніякої свіжості та соковитості, придбавши такий плід, ви не відчуєте.