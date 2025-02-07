Звертаючи увагу на зовнішній вигляд ківі, ви зможете легко визначити його стиглість

Ківі – не тільки смачний, але й багатий на вітаміни фрукт. Щоб отримати максимум користі та насолоди, варто знати, як правильно його вибирати. GoToShop розповідає, на що варто звернути увагу при покупці ківі.

Як визначити стиглість ківі

Зовнішній вигляд

Звертаючи увагу на зовнішній вигляд ківі, ви зможете легко визначити його стиглість. Шкірка стиглого плоду буде гладенькою, без плям, тріщин, вм’ятин чи інших пошкоджень. Колір може варіюватися від зеленого до коричневого, залежно від сорту. Але важливо, щоб він був однорідним. Пушок на шкірці є нормою, але він має бути рівномірним. Що стосується форми, то ідеальним вважається овальний ківі без викривлень.

Перевірка на дотик

Злегка натисніть на плід: стиглий ківі має бути м’яким при натисканні, але не надто. А твердий плід свідчить про те, що ківі нестигле.Також шкірка ківі не повинна бути вологою або липкою.

Додаткові критерії вибору

Зверніть увагу також на аромат і звук ківі. Зрілий плід має приємний, солодкий запах. Якщо ж він не пахне, ймовірно, ківі не дозрів. Злегка потрясіть ківі: якщо чуєте стукіт, це може свідчити про перезрілість і наявність порожнеч всередині.

Також потрібно пам’ятати про сезонність ківі. Хоча вони доступні протягом року, найкращий час для їхнього вживання – осінь та зима. Саме в цей період плоди максимально насичені вітамінами та мають чудовий смак.