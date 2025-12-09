Короп – велика річкова риба, яка добре підходить для приготування холодцю. Страва не потребує складних дій: важливо лише стежити, щоб риба не розварилася, а бульйон залишався прозорим. Якщо короп трапляється з ікрою, її також можна використати, вона додасть готовому холодцю привабливого вигляду та виразнішого смаку. Холодець із коропа зберігає природний смак риби та передає його іншим компонентам, тому є доречним варіантом для святкового столу. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Короп 2.6 кг Вода 2.5 л Сіль 1 ст. л. Приправа до риби 1 ст. л. Часник 2 зубчики Лавровий лист 2 шт. Гвоздика 4 шт. Перець духмяний, горошок 2 шт. Перець чорний, горошок 6 шт. Морква 1 шт. Цибуля ріпчаста жовта 1 шт. Петрушка (гілочка) за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Коропа почистьте від луски, вийміть нутрощі. Відріжте голову, хвіст і плавці (знадобляться для бульйону). Поріжте тушку на невеличкі шматки. Крок 2 Замочіть у холодній воді желатин. Почистьте та наріжте скибочками цибулю. Вимиту й очищену моркву наріжте кружальцями. Почистьте часник та наріжте його дуже дрібно. Закип’ятіть воду, покладіть у неї сіль, спеції, овочі, а також голову, плавці та хвіст. Зменшіть вогонь та кип’ятіть 15-20 хвилин на маленькому вогні. Не забувайте знімати шум. Крок 3 Коли морква стане м’якою, вийміть голову, плавці, хвіст, натомість покладіть шматочки тушки. Можна додати ікру, якщо є. Зніміть шум, додайте приправу. Моркву викладіть у мисочки, в яких заливатимете холодець. Готуйте ще 5 хвилин. Крок 4 Вийміть із бульйону рибу, розкладіть по мисочках, у яких подаватимете холодець. Покладіть у бульйон желатин. Розмішайте, щоб желатин розчинився, доведіть до кипіння і процідіть крізь сито, щоб не лишалося кісточок. Крок 5 У мисочки покладіть також моркву та свіжу зелень, ікру (якщо готували). Обережно залийте рибу, моркву та зелень бульйоном. Поставте в холодне місце для застигання.