Прозорий та наваристий холодець із коропа0
Короп – велика річкова риба, яка добре підходить для приготування холодцю. Страва не потребує складних дій: важливо лише стежити, щоб риба не розварилася, а бульйон залишався прозорим. Якщо короп трапляється з ікрою, її також можна використати, вона додасть готовому холодцю привабливого вигляду та виразнішого смаку. Холодець із коропа зберігає природний смак риби та передає його іншим компонентам, тому є доречним варіантом для святкового столу. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Короп
|2.6 кг
|Вода
|2.5 л
|Сіль
|1 ст. л.
|Приправа до риби
|1 ст. л.
|Часник
|2 зубчики
|Лавровий лист
|2 шт.
|Гвоздика
|4 шт.
|Перець духмяний, горошок
|2 шт.
|Перець чорний, горошок
|6 шт.
|Морква
|1 шт.
|Цибуля ріпчаста жовта
|1 шт.
|Петрушка (гілочка)
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Коропа почистьте від луски, вийміть нутрощі. Відріжте голову, хвіст і плавці (знадобляться для бульйону). Поріжте тушку на невеличкі шматки.
Крок 2
Замочіть у холодній воді желатин. Почистьте та наріжте скибочками цибулю. Вимиту й очищену моркву наріжте кружальцями. Почистьте часник та наріжте його дуже дрібно. Закип’ятіть воду, покладіть у неї сіль, спеції, овочі, а також голову, плавці та хвіст. Зменшіть вогонь та кип’ятіть 15-20 хвилин на маленькому вогні. Не забувайте знімати шум.
Крок 3
Коли морква стане м’якою, вийміть голову, плавці, хвіст, натомість покладіть шматочки тушки. Можна додати ікру, якщо є. Зніміть шум, додайте приправу. Моркву викладіть у мисочки, в яких заливатимете холодець. Готуйте ще 5 хвилин.
Крок 4
Вийміть із бульйону рибу, розкладіть по мисочках, у яких подаватимете холодець. Покладіть у бульйон желатин. Розмішайте, щоб желатин розчинився, доведіть до кипіння і процідіть крізь сито, щоб не лишалося кісточок.
Крок 5
У мисочки покладіть також моркву та свіжу зелень, ікру (якщо готували). Обережно залийте рибу, моркву та зелень бульйоном. Поставте в холодне місце для застигання.