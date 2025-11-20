Класичний салат вінегрет. Рецепт дня0
Вінегрет – дуже корисна страва, багата на вітаміни, мінерали й клітковину, що сприяють кращому травленню та загальному самопочуттю. Завдяки низькій калорійності він підходить для тих, хто слідкує за вагою, а простота приготування робить його зручним у щоденному раціоні. Рецепт від Smachno.ua.
Інгредієнти
|Буряк
|3 шт.
|Морква
|2 шт.
|Картопля
|3 шт.
|Солоні огірки
|3-4 шт.
|Зелений горошок (консервований)
|1 банка
|Зелена цибуля
|1 пучок
|Олія
|за смаком
|Сіль
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Відваріть картоплю та моркву до готовності. Відваріть буряк до готовності (варіть його окремо від інших овочів, щоб уникнути фарбування).
Крок 2
Охолодіть готові овочі, почистьте та наріжте дрібним кубиком.
Крок 3
Наріжте кубиком солоні (або мариновані) огірки.
Крок 4
Почистьте, промийте та дрібно наріжте зелену цибулю.
Крок 5
З’єднайте всі підготовлені інгредієнти в глибокій посудині. Посоліть овочі та заправте олією.