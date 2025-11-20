Вінегрет – дуже корисна страва, багата на вітаміни, мінерали й клітковину, що сприяють кращому травленню та загальному самопочуттю. Завдяки низькій калорійності він підходить для тих, хто слідкує за вагою, а простота приготування робить його зручним у щоденному раціоні. Рецепт від Smachno.ua.

Інгредієнти Буряк 3 шт. Морква 2 шт. Картопля 3 шт. Солоні огірки 3-4 шт. Зелений горошок (консервований) 1 банка Зелена цибуля 1 пучок Олія за смаком Сіль за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Відваріть картоплю та моркву до готовності. Відваріть буряк до готовності (варіть його окремо від інших овочів, щоб уникнути фарбування). Крок 2 Охолодіть готові овочі, почистьте та наріжте дрібним кубиком. Крок 3 Наріжте кубиком солоні (або мариновані) огірки. Крок 4 Почистьте, промийте та дрібно наріжте зелену цибулю. Крок 5 З’єднайте всі підготовлені інгредієнти в глибокій посудині. Посоліть овочі та заправте олією.