Для приготування смачної тушкованої квашеної капусти важливо використовувати якісний продукт – добре вкислу, повністю заквашену капусту без гіркоти та з приємною кислинкою. Перед змішуванням з іншими інгредієнтами капусту тушкують окремо, щоб вона стала м’якою та втратила надлишкову кислоту. Для цієї страви рекомендується використовувати суху, попередньо зварену квасолю, оскільки консервована може розваритися та зіпсувати текстуру готової страви. Рецепт від Picante cooking.

Інгредієнти

Біла суха квасоля 200 г Квашена капуста 800 г Цукор 2 ст. л. Цибулина велика, очищена та нарізана кубиками 1 шт. Печериці, нарізані не надто дрібно 400 г Білі сушені гриби, подрібнені (за бажанням) 30 г Овочевий бульйон або вода 500 мл Олія для смаження за потреби Сіль і свіжозмелений чорний перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Помістіть квасолю у глибоку миску. Залийте доверху водою й залиште на 8-12 годин, щоб набрякла.

Крок 2 У день приготування відцідіть квасолю, помістіть її у сотейник, залийте доверху водою, поставте на маленький вогонь і варіть 1-1,5 години до м’якості.

Крок 3 У великій сковорідці з товстим дном на середньому вогні розігрійте 2-3 ст. л. олії. Відцідіть капусту й викладіть у сковорідку. Додайте цукор і тушкуйте, помішуючи, близько 40 хвилин, доки капуста добре зм’якне й зменшиться в об’ємі.

Крок 4 Помістіть сушені гриби у невеликий сотейник, влийте 500 мл бульйону чи води й доведіть до кипіння. Зніміть з вогню.

Крок 5 Коли квасоля звариться, а капуста буде майже готова, розігрійте у глибокій сковорідці чи каструлі 3-4 ст. л. олії. Додайте цибулю й тушкуйте на середньому вогні, помішуючи, доки вона зм’якне. Додайте печериці, посоліть і тушкуйте, помішуючи, доки гриби зменшаться в об’ємі.

Крок 6 Перекладіть до печериць із цибулею капусту та відціджену квасолю. Добре вимішайте й тушкуйте все разом близько 10 хвилин, доки страва добре прогріється.

Крок 7 Влийте грибний відвар разом із грибами, посоліть до смаку (за потреби, адже капуста може бути солоною), добре вимішайте й тушкуйте на маленькому вогні, доки майже вся рідина випарується, приблизно 15-20 хвилин.