Одна дрібна звичка приготування може суттєво змінити звичну страву: деякі кулінари радять варити картоплю не у звичайній воді, а в мінеральній, щоб отримати ніжну структуру. ТСН розповідає, як мінералка робить картоплю справді смачною.

Мінеральна вода містить солі та мікроелементи, які змінюють структуру картоплі й вона стає розсипчастою та насиченою смаком. А аромат виходить яскравішим, навіть без великої кількості додаткових спецій.

Газовані бульбашки у воді також допомагають зберегти текстуру та роблять картоплю особливо ніжною.

Метод підходить для будь-яких сортів картоплі, навіть для молодої. Найкраще варити картоплю без шкірки, щоб корисні мікроелементи краще вбиралися.