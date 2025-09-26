Термін придатності картоплі, що зберігається в холодильнику, залежить від способу її приготування

Іноді після приготування виявляється, що картоплі забагато, тому більшість зберігає залишки в холодильнику. Проте вона має свій термін придатності, якого потрібно дотримуватися. Pysznosci розповідає, як довго можна зберігати варену картоплю.

Скільки часу зберігати варену картоплю в холодильнику?

Термін придатності картоплі, що зберігається в холодильнику, залежить від способу її приготування. Сира картопля швидко псується, тоді як варена або печена картопля може зберігатися кілька днів. Проте завжди важливо перевіряти свіжість картоплі перед приготуванням страви, навіть якщо ви дотримуєтеся зазначених термінів.

Сиру та очищену картоплю слід спожити протягом 24 годин. А щоб запобігти потемнінню, зберігайте її в мисці з холодною водою.

Картопляне пюре зберігатиметься довше. Зберігати його потрібно в герметичному контейнері в холодильнику, і воно прослужить до 3-4 днів. Перед подачею пюре можна освіжити, додавши трохи масла або молока.

Звичайна картопля, відварена у воді, можна зберігати в холодильнику до 4 днів. Але важливо її швидко охолодити після приготування. Печену картоплю ж можна їсти близько 3 днів, але вона значно втрачає свою якість, оскільки вже не така хрустка, як була після випікання.