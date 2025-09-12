Рецепти
Салат з куркою та виноградом. Рецепт дня0
У цій страві поєднують різні смаки – солодкого винограду з соковитою курятиною і лимонним пікантним соусом. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Виноград
|300 г
|Грудинка копчена
|300 г
|Яйця курячі
|4 шт.
|Сир твердий
|100 г
|Майонез
|100 г
|Лимонний сік
|10 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Відваріть яйця круто (10 хвилин у киплячій воді), охолодіть, почистьте і наріжте кубиками.
Крок 2
Тим часом сир наріжте кубиками. Виноград помийте, обсушіть і розріжте навпіл кожну виноградину. Куряче філе наріжте однаковими шматочками.
Крок 3
У салатнику з’єднайте всі підготовлені інгредієнти, додайте майонез з лимонним соком і перемішайте. Подавайте салат охолодженим.
