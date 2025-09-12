У цій страві поєднують різні смаки – солодкого винограду з соковитою курятиною і лимонним пікантним соусом. Рецепт від Shuba. Інгредієнти Виноград 300 г Грудинка копчена 300 г Яйця курячі 4 шт. Сир твердий 100 г Майонез 100 г Лимонний сік 10 мл Спосіб приготування: Крок 1 Відваріть яйця круто (10 хвилин у киплячій воді), охолодіть, почистьте і наріжте кубиками. Крок 2 Тим часом сир наріжте кубиками. Виноград помийте, обсушіть і розріжте навпіл кожну виноградину. Куряче філе наріжте однаковими шматочками. Крок 3 У салатнику з’єднайте всі підготовлені інгредієнти, додайте майонез з лимонним соком і перемішайте. Подавайте салат охолодженим.

