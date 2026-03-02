В процесі смаження вони можуть розвалюватися, і причиною цього може бути сорт картоплі, який не підходить для пюре

Картопляні зрази можна зробити з різними начинками, проте багато хто іноді стикається з тим, що вони тріскаються або навіть розвалюються при смаженні. УНІАН розповів, чому так відбувається та як це виправити.

Чому картопляні зрази розвалюються?

Приготування зразів – нескладний процес. Вам потрібно сформувати корж з пюре, всередину покласти начинку, заліпити краї та обсмажити зрази на сковороді. Однак в процесі смаження вони можуть розвалюватися, і причиною цього може бути сорт картоплі, який не підходить для пюре. Також пюре може бути занадто рідким, тому з нього не вийде правильно сформувати коржі.

Зрази можуть покриватися тріщинами під час смаження якщо картопляне пюре занадто сухе.

Якщо ви хочете, щоб картопляні зрази не розвалювалися, вам потрібно зварити картоплю в мундирі й тільки потім з неї робити пюре. Це один із головних секретів ідеальних зразів. До того ж в картопляну масу не варто додавати молоко, а ось 2–3 столові ложки борошна не завадять, адже воно допоможе «склеїти» масу.