Найчастіше проблема виникає тоді, коли під час приготування коржів ви всипали забагато цукру чи борошна

Приготувати ідеально медівник іноді буває непросто: часто коржі виходять крихкими та ламкими, що ускладнює складання десерту та псує зовнішній вигляд. УНІАН розповідає, чому ж ламаються медові коржі та як це виправити.

Чому ламаються медові коржі?

Найчастіше, проблема виникає тоді, коли під час їх приготування ви всипали забагато цукру чи борошна. Якщо ви хочете, щоб тісто було правильним, готуйте його на водяній бані, а потім не охолоджуйте, а відразу ж починайте формувати коржі.

Також вважається, що коржі будуть дуже ніжними, якщо в тісто додати олію. Але якщо ви хочете отримати пишні медові коржі для торта, то вам слід використати харчову соду.

Для випікання коржів, у духовці має бути температура 180°C. Кожен корж слід випікати від 3 до 4 хвилин. Після випікання коржів одразу займіться приготуванням крему. І коли коржі охолонуть – сміливо намазуйте їх кремом.