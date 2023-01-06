Насичений медовий смак цього торта ідеально пасує до зимових свят. Але не тільки.

Інгредієнти:

Для тіста:

маргарин чи олія 125 гр.

цукор 1 скл.

мед 2-3 ст. л.

сода 1 ч. л.

яйця 2 шт.

борошно 3,5-4 скл.

Для крему:

сметана 20% 0,5 л.

цукор 1 скл.

Подати торт можна і порційно (фото Shutterstock)

На водяній бані розтопити маргарин (або нагріти олію). Додати цукор та мед. Нагрівати, помішуючи, до однорідної маси. Додати соду та продовжувати помішувати до збільшення та побіління маси. Зняти з водяної бані та трохи охолодити. Додати борошно та замісити тісто.

Розділити на 8-10 частин. Розкачати прямо там, де вони будуть випікатись, дуже тонкі коржі. Зробити кілька проколів вилкою та випікати по одному 2-3 хв. у розігрітій духовці до коричневого кольору.

Викладати коржі на рушник до охолодження по одному. У цей час зробити крем. Для цього холодну сметану збити з цукром. Промастити коржі, притискаючи зверху.

Верх медівника прикрасити подрібненою крихтою від залишків коржів. Можна горішками, шоколадом або ягодами.