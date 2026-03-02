Якщо на сковороді є тріщини, картопля буде прилипати до поверхні

Смажена картопля може бути апетитно хрусткою зовні та м’якою всередині, але часто вона пригорає, якщо не дотримуватися кількох важливих правил. Pixel Inform розповідає, як смажити картоплю, щоб вона не пригорала.

Як правильно смажити картоплю, щоб вона не пригорала?

Спочатку важливо правильно вибрати сковороду. Краще віддавати перевагу антипригарному посуду з товстим дном. Якщо такої немає, то сковорідку важливо добре вимити та просушити перед початком приготування.

Якщо на сковороді є тріщини, картопля буде прилипати до поверхні. Тому ще в холодну сковороду можна засипати третину чайної ложки солі, яку треба розмазати по дну. Коли сковорідка нагріватиметься, то сіль заповнить собою всі тріщини.

Також шматочки картоплі не повинні бути мокрими перед тим, як вони потраплять на сковороду. Тому картоплю слід просушити за допомогою паперового рушника.