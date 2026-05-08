Пиріг з рибою, сиром та спаржею – швидка та ситна страва, яка чудово підходить для обіду або вечері. Хрустке листкове тісто, ніжна червона риба та тягучий сир створюють ідеальне поєднання смаків. Спаржа додає свіжості та легкої сезонної нотки. Рецепт простий у приготуванні й не потребує багато часу – усього близько 20 хвилин у духовці. Рецепт Shuba.

Інгредієнти Листкове тісто 1 кг Спаржа 500 г Філе червоної риби 400 г Сметана 20% 200 г Яйце куряче 1 шт. Сир моцарела 125 г Томати чері 120 г Пармезан тертий 50 г Сіль, оливкова олія за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Помийте спаржу, почистьте її та відріжте тверді кінчики стебел. Крок 2 Помийте томати чері та розріжте їх навпіл. Крок 3 Наріжте філе червоної риби невеликими шматочками. Крок 4 Змішайте сметану з яйцем, посоліть та перемішайте до однорідної маси. Крок 5 Застеліть деко пергаментом та викладіть листкове тісто. Крок 6 Зробіть виделкою проколи по всій поверхні тіста. Крок 7 Вилийте сметанну заливку на тісто та рівномірно розподіліть її. Крок 8 Викладіть спаржу, зверху розкладіть шматочки риби. Крок 9 Наріжте моцарелу та розкладіть її поверх риби. Крок 10 Додайте половинки томатів, полийте оливковою олією та посипте пармезаном. Крок 11 Поставте пиріг у розігріту до 200°C духовку та випікайте 20–25 хвилин до золотистої скоринки.