Технічні помилки – найчастіше є причиною сухого м’яса

Соковите запечене м’ясо – результат не лише правильного режиму в духовці, а й підготовки ще до початку приготування. Саме на цьому етапі багато хто припускається помилок, через які страва виходить сухою. Onet розповідає, як зберегти ніжність і соковитість м’яса під час випікання.

Яке м’ясо найкраще запікати?

Не кожен шматок м’яса підходить для запікання – правильний вибір виду м’яса має вирішальне значення для отримання соковитою страви. Щодо свинини, найчастіше обирають такі частини:

Лопатка – з невеликою кількістю жиру, ідеально підходить для тривалого повільного запікання. Під час приготування жир розтоплюється, завдяки чому мʼясо стає соковитим і ароматним. Шия – характеризується більшим вмістом жиру, завдяки чому вона стійка до пересушування. Соковита і мʼяка, добре переносить як запікання при низькій, так і при високій температурі. Шинка – це більш пісний і щільний шматок, тому вимагає більшої уваги. Найкраще попередньо замаринувати її або навіть злегка обробити парою, щоб уникнути жорсткості та пересушування. Бекон – мʼязово-жировий, надзвичайно ароматний, найкраще запікати його повільно при низькій температурі, що дозволяє витопити жир і отримати ніжну структуру.

Для запікання яловичини найкраще підходять:

Ростбіф – це ніжне й ароматне м’ясо, яке підходить для короткого запікання цілим шматком при високій температурі, завдяки чому воно зберігає соковитість і м’якість. Грудинка – ідеально підходить для тривалого повільного запікання під кришкою або тушкування. Містить багато сполучної тканини, яка під час повільної обробки розпадається, надаючи мʼясу виняткової ніжності.

Чому мʼясо виходить жорстким, сухим і гумовим?

Технічні помилки – найчастіше є причиною сухого м’яса. Навіть м’ясо найвищої якості можу вийти твердим, якщо:

Його ставлять у духовку прямо з холодильника. Запікають занадто мало або занадто довго. Температура запікання занадто висока. Немає часу на відпочинок після запікання. Воно не було замариноване або правильно підготовлене. воно занадто пісне або позбавлене жиру. М’ясо не поливали під час запікання. М’ясо запікалося без кришки протягом усього часу. М’ясо було неправильно нарізане – уздовж волокон, а не поперек.

Усі ці помилки призводять до одного: м’ясо втрачає соковитість і структуру.

Як приготувати мʼяке та соковите мʼясо?

1. Дістаньте мʼясо заздалегідь.

Це ключовий крок, який часто пропускають. Мʼясо має нагрітися до кімнатної температури перед запіканням. Найкраще дістати його щонайменше за годину до цього. Завдяки цьому воно не зазнає термічного шоку в духовці, що полегшить рівномірне запікання.

2. Маринуйте та приправляйте з розумом.

Маринування – це не лише смак. Правильно підібрана маринована суміш, що містить кислоти (наприклад, оцет, лимонний сік), розпушує структуру мʼяса та допомагає його помʼякшити. Додавання жиру (олії, оливкової олії) передає смак та захищає поверхню м’яса. Трави, часник, цибуля, гірчиця – все це надає глибини смаку та аромату.

3. Запікайте при відповідній температурі.

Мʼясо, запечене занадто швидко при високій температурі, ззовні стає хрустким, але всередині залишається жорстким. Найкращий ефект дає запікання при температурі 140–160 °C протягом тривалого часу. Лише наприкінці варто підвищити температуру до 200–220 °C, щоб отримати румʼяну, хрустку скоринку.

4. Поливайте і накривайте.

Щоб мʼясо не пересохло, варто поливати його натуральним соусом, вином або бульйоном, особливо під час тривалого запікання. На початковому етапі варто використовувати рукав для запікання або посуд з кришкою, щоб зберегти вологу. Наприкінці м’ясо можна відкрити і допекти.

5. Дайте мʼясу відпочити.

Після виймання з духовки мʼясо має «відпочити» щонайменше 10–20 хвилин. Завдяки цьому соки не витечуть під час нарізання, а залишаться всередині.