Питання, у якій воді варити м’ясо, не має однозначної відповіді – усе залежить від того, яку страву ви хочете отримати. Температура води безпосередньо впливає і на смак бульйону, і на соковитість самого м’яса. Pixel Inform розповідає, у якій воді все ж таки потрібно варити м’ясо.

У якій воді слід варити м’ясо?

Якщо вам потрібне соковите м’ясо, краще класти м’ясо у киплячу воду. Окріп запечатає всі соки всередині і ви отримаєте соковите та ніжне м’ясо.

А якщо вам потрібно отримати ситний бульйон, заливайте м’ясо холодною водою, і тільки потім включайте вогонь. У цьому випадку суп вийде наваристим, ситним і ароматним.

Потрібно враховувати, що опинившись у окропі, м’ясні соки швидко запечатаються всередині м’ясного шматочка, а не опиняться у воді.