Правильне очищення допомагає зробити ягоди безпечнішими для споживання

Черешню обов’язково потрібно мити перед вживанням. На поверхні ягід можуть залишатися пил, бруд та інші забруднення, тому правильне очищення допомагає зробити їх безпечнішими для споживання. Simply Recipes розповідає, як правильно мити черешню, щоб вона була максимально чистою.

Як мити черешню?

Найпростіший спосіб – промити ягоди під холодною проточною водою. Просто покладіть черешню у друшляк і обережно потрусіть руками під час промивання. Не слід замочувати черешню надто довго, оскільки вона може увібрати воду та стати занадто м’якою.

Зазвичай достатньо швидко промити черешню, щоб вона була безпечною для вживання. Однак існує додатковий крок, який допоможе забезпечити максимальну чистоту. Якщо ви хочете видалити більше забруднень, спробуйте замочити ягоди на кілька хвилин в розчині з однієї чайної ложки харчової соди на дві склянки води.

Також важливо пам’ятати, що черешню потрібно мити лише тоді, коли ви будете готові її використовувати або їсти.

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