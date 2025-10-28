Червоним кольором позначене місцерозташування будинку експосадовця в мікрорайоні Білогорща

Командира військової частини на Львівщині викрили на приховуванні будинку на Білогорщі, записаного на тещу. В межах провадження Личаківський районний суд арештував будинок та ділянку, а також автомобілі, яким користується посадовець. Слідчі повідомили йому про підозру в недостовірному декларуванні, а суд призначив 60,6 тис. грн застави. З матеріалів справи відомо, що з 2024 року він переведений на іншу посаду.

Як стало відомо ZAXID.NET з матеріалів справи, полковник, який у 2023 році був командиром однієї з військових частин на Львівщині. Тоді ж він купив та оформив на тещу 0,025 га землі на Білогорщі, на якій у 2023-2024 роках збудував житловий будинок на 139 м2. За попередньою оцінкою, середня ринкова вартість такого будинку становить 80-90 тис. доларів (орієнтовно 3,5-4 млн грн за актуальним курсом НБУ).

Втім посадовець не задекларував це майно, хоча фактично жив у цьому будинку. Через це слідчі відкрили кримінальне провадження та на початку вересня 2025 року провели обшуки та вилучили низку майна, зокрема на сам будинок, ділянку і автомобіль Mercedes-Benz GL 350 2010 року випуску, яким користується екскомандир частини. 16 вересня Личаківський райсуд вилучене майно арештував.

Крім цього, судячи з матеріалів справи, 12 вересня військова прокуратура повідомила колишньому командиру про підозру за ч. 1 ст. 366-2 (недостовірне декларування) ККУ, а Личаківський райсуд обрав йому запобіжний захід – 60,5 тис. грн застави.

З матеріалів не можна з’ясувати, про кого саме йдеться, але відомо, що з квітня 2024 року екскомандир частини працює заступником начальника. Суд відмовився відсторонити його від займаної посади.

Додамо, що ділянка з будинком у Зимній Воді записана на Любов Борис. Із реєстру нерухомості ZAXID.NET стало відомо, що фактично будинок розташований на вул. Низинній у мікрорайоні Білогорща у Львові, хоча за документами ділянка розташована в межах Зимноводівської громади. Її оціночна вартість, за даними земельного кадастру, становить 5 млн грн.