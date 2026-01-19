Поляки зібрали на генератори для Києва понад 3 млн злотих

Поляки зібрали на генератори для Києва понад 3 млн злотих. Збір «Тепло з Польщі для Києва» вирішили продовжити. Про це у понеділок, 19 січня, повідомили організатори благодійної ініціативи.

Станом на 14:40 поляки пожертвували на придбання генераторів для Києва 3 млн 182 тис. злотих (37,8 млн грн). Тому організатори збору вирішили його продовжити та встановили нову мету – 5 млн злотих (понад 59 млн грн). Збір триває вже чотири дні, за цей час пожертви зробили майже 27 тис. людей.

«Дорогі друзі, ваша солідарність неймовірна. Ми збільшуємо нашу мету до 5 млн злотих. Відгук поляків перевершив наші очікування. Ви показали, що вам небайдужа доля ваших сусідів. Завдяки вашим пожертвам ми можемо зробити набагато більше, ніж планували», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв ZAXID.NET, збір «Тепло з Польщі для Києва» організував благодійний фонд Stand With Ukraine, до якого долучилася ще низка організацій. Спочатку планувалося зібрати 1 млн злотих (11,7 млн грн), щоб закупити 100 генераторів для жителів Києва. Проте вже ввечері 18 січня сума пожертв становила понад 2 млн злотих (більше ніж 28 млн грн) й організатори підвищили мету до 3 млн злотих (понад 35 млн грн), однак вже 19 січня ця сума була зібрана.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив вдячність громадянам Польщі за чуйність та допомогу.

«Це вираз справжньої солідарності, людяності та щирої підтримки в часи, коли тепло і світло означають безпеку і життя. Щиро дякуємо всім, хто має відкрите серце, волонтерам та організаціям, які ініціювали збір коштів і підтримали його [...] Ми відчуваємо, що не самотні. Дякуємо Польщі за таку важливу допомогу та за тепло, яке зігріває нас у найтемніші хвилини», – написав Андрій Сибіга.

Додамо, що за словами міського голови Києва Віталія Кличка, 9 січня 6 тис. будинків столиці залишились без опалення внаслідок російського обстрілу. Станом на вечір 18 січня без тепла все ще залишалися 32 будинки. Комунальники продовжують працювати над усуненням наслідків російських атак.