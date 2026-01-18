Поляки огранізували збрі на генератори для жителів Києва

и пожертвували понад мільйон злотих у межах благодійного збору «Тепло з Польщі для Києва» на генератори для Києва. Про це у неділю, 18 січня, повідомив польський новинний сайт OKO.press.

Збір для киян організував благодійний фонд Stand With Ukraine, до якого долучилася ще низка організацій. Спочатку планувалося зібрати 1 млн злотих, щоб закупити 100 генераторів для жителів Києва. Однак, як повідомляють організатори, мету збору було досягнуто лише за кілька годин, тому його вирішили продовжити, нова мета – 2 млн злотих.

«У мене точно таке ж відчуття, яке я пам’ятаю з 2022 року – коли вся Польща об’єдналася, щоб підтримати Україну перед обличчям російської агресії. Те, що зараз відбувається навколо нашого збору коштів, є абсолютним доказом одного: тролі та боти можуть писати в коментарях все, що завгодно, але поляки все одно роблять свою частину роботи. Вони допомагають. Вони виявляють солідарність. У них величезні серця», – зазначила президентка фонду Stand With Ukraine Наталія Панченко.

Наразі поляки зібрали 1,1 млн злотих. На благодійну ініціативу відреагував посол України у Польщі Василь Боднар.

«Ми висловлюємо найглибшу вдячність усім полякам, які підтримують благодійну акцію. У нинішній скрутній ситуації ця допомога неймовірно важлива та справді рятує життя», – написав Василь Бондар.

Нагадаємо, 14 січня Володимир Зеленський повідомив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в українській енергетиці через російські атаки.

За даними СБУ, з жовтня 2025 року росіяни здійснили 256 атаки на енергооб’єкти та системи теплопостачання України. Найбільших обстрілів зазнали об’єкти теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях.

Станом на 18 січня у кожній області України діють графіки відключення електроенергії. Крім того, у Києві досі залишаються без опалення 50 будинків внаслідок обстрілу критичної інфраструктури, що стався в ніч на 9 січня. Ситуація ускладнюється складними погодними умовами – температура повітря в Україні сягає -20°C.