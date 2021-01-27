Президент Володимир Зеленський підтримав рішення Ради національної безпеки та оборони України про повернення ув’язнення за неправдиві відомості в деклараціях. РНБО схвалила відповідний законопроект та рекомендувала главі держави подати його на розгляд Верховній Раді як невідкладний. Раніше депутати повернули покарання за брехню у деклараціях, однак лише у вигляді штрафів.

Відповідний указ Зеленський підписав у середу, 27 січня, передає прес-служба президента. У документі йдеться, якщо особа внесла неправдиві відомості у декларацію на понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (близько 4,8 млн грн), то пропонується встановити покарання у вигляді:

штрафу від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 68 до 85 тис. грн);

громадських робіт (від 150 до 240 годин);

обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років;

Крім того, за умисне неподання декларації у документі пропонують штрафувати від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів (від 42,5 до 51 тис. грн), або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Зазначимо, що 4 грудня 2020 року депутати повернули відповідальність за недостовірне декларування посадовцями, яку 27 жовтня скасував Конституційний суд. Закон є «компромісним» та містить частини з відповідних законопроектів президента та робочої групи з урегулювання конституційної кризи.

Ввечері того ж дня НАЗК закликало Зеленського ветувати законопроект про повернення відповідальності за неправдиве декларування, оскільки він не передбачає позбавлення волі.