Європейський Союз вважає, що ухвалений Верховною Радою законопроект про відновлення відповідальності за брехню у деклараціях не матиме потрібного ефекту для запобігання корупції. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеф Боррель під час розмови із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, яка відбулася замість Ради асоціації Україна-ЄС, пише Deutsche Welle.

Боррель заявив, що закон №4460-д, який нещодавно ухвалили депутати хоч і є кроком у правильному напрямку, однак має недоліки і не створює необхідних запобіжників. Тому цй закон не матиме відповідного ефекту в запобіганні корупції.

ЄС також закликав Україну провести ефективну судову реформу, оскільки вона є важливою частиною «зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією».

Зазначимо, що 4 грудня депутати повернули відповідальність за недостовірне декларування посадовцями, яку 27 жовтня скасував Конституційний суд. Цей закон є «компромісним» та містить частини з відповідних законопроектів президента та робочої групи з урегулювання конституційної кризи.

Ввечері того ж дня НАЗК закликало президента Володимира Зеленського ветувати законопроект про повернення відповідальності за неправдиве декларування, оскільки він не передбачає позбавлення волі.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Cуд визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій, але 29 жовтня доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

НАБУ і НАЗК просило відновити покаранння за брехню у деклараціях до кінця грудня, оскільки лише у такому випадку можна притягнути чиновників до відповідальноості за неправдиві відомості за 2020 рік.