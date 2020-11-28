Національна антикорупційна рада провела засідання щодо наслідків рішення Конституційного суду

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив три кроки, які має зробити влада, аби вийти із конституційної кризи. Про це він розповів після засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, яке відбулось у п’ятницю ввечері, 27 листопада.

«Для виконання цих кроків усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно. Представники уряду, народні депутати разом з експертним середовищем повинні оперативно доопрацювати відповідні законодавчі ініціативи, а Верховна Рада – якнайшвидше ухвалити», – відзначив він.

За його словами, для виходу з кризи влада має виконати такі дії:

відновити кримінальну відповідальність за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях;

відновити повноваження НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювати питання декларацій суддів;

врегулювати питання утворення НАБУ та забезпечення гарантії діяльності його директора.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Таке рішення підтримали 11 суддів КСУ. Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до електронних декларацій чиновників.

Кабінет міністрів 29 жовтня зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій чиновників. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, українці вже 30 жовтня матимуть змогу отримати доступ до декларацій. Вночі 30 жовтня реєстр відновив роботу. Також уряд зобов’язав органи влади не виконувати скандального рішення КСУ попри те, що рішення КСУ є обов’язковими до виконання.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування «нікчемним» і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до закону «Про запобігання корупції». Голова КСУ Олександр Тупицький назвав цей законопроект таким, який має ознаки конституційного перевороту.