Національне агентство з питань запобігання корупції надіслало офіційний лист президенту Володимиру Зеленському із закликом ветувати законопроект №4460-д про повернення відповідальності за неправдиве декларування, який Верховна Рада ухвалила 4 грудня. Усе через те, що він не передбачає позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба антикоруційного відомства.

«Цей законопроект не передбачає позбавлення волі для осіб, які умисно не подають е-декларацію або умисно не зазначають у ній недостовірні відомості. Таким чином, ці діяння Верховна Рада визнає не злочинами, а кримінальними проступками. Тобто, корупціонера можуть взагалі звільнити від відповідальності у випадку щирого каяття», – йдеться у повідомленні.

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, переведення зазначених діянь з категорії злочинів до категорії кримінальних проступків надає можливість, сплативши штраф, не подати декларацію та приховати набуте в корупційний спосіб майно.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 4 грудня, депутати повернули відповідальність за недостовірне декларування посадовцями, яку 27 жовтня скасував Конституційний суд. Цей проект є «компромісним» та містить частини з відповідних законопроектів президента та робочої групи з урегулювання конституційної кризи.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Cуд визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій, але 29 жовтня доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

НАБУ і НАЗК просило відновити покаранння за брехню у деклараціях до кінця грудня, оскільки лише у такому випадку можна притягнути чиновників до відповідальноості за неправдиві відомості за 2020 рік.